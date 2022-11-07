أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 التي سحبت اليوم (الاثنين) في مدينة نيون السويسرية، عن مواجهتين من العيار الثقيل، بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني من جهة، وليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني حامل اللقب في إعادة لنهائي الموسم الماضي.

ودأب سان جيرمان على اللعب وجهًا لوجه مع بايرن في السنوات الأخيرة في المسابقة القارية، فحسم الفريق البافاري نهائي عام 2020 بهدف نظيف في البطولة المجمعة التي أقيمت في البرتغال بسبب تداعيات جائحة فايروس كورونا، وثأر سان جيرمان لخسارته في الموسم التالي مجرداً الفريق البافاري من لقبه في ربع النهائي.

وكان سان جيرمان الساعي إلى إحراز باكورة ألقابه في المسابقة القارية الأهم لكي يصبح ثاني فريق فرنسي بعد مرسيليا عام 1993 ينال هذا الشرف، بعدما حل في الثاني في مجموعته.

كذلك، التقى ريال مدريد «حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب المسابقة القارية (14) لقباً» مرات عدة في السنوات الأخيرة بليفربول وكانت الغلبة دائماً له: نهائي 2018 بنتيجة 3-1، ثم في ربع نهائي موسم 2020-2021 وفاز ريال مدريد 3-1 ذهاباً على أرضه وتعادل سلباً على ملعب أنفيلد، ثم حسم نهائي الموسم الماضي بهدف نظيف لجناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

بدوره، يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي عن باكورة ألقابه في هذه المسابقة، علماً أنه بلغ نهائي عام 2021 وخسر أمام جاره تشلسي صفر-1، وقد أوقعته القرعة مع لايبزيغ الألماني.

وسيواجه نابولي الإيطالي الذي يحقق انطلاقة رائعة محلياً وقارياً إينتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي، ويلتقي ميلان العائد إلى دوري الأبطال بعد غياب دام طويلاً بتوتنهام الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني بطل عام 1997 بتشلسي الإنجليزي، وفي المباراة الأخيرة، يلتقي بنفيكا البرتغالي بكلوب بروج البلجيكي.

ويقام ثمن النهائي أيام 14 و15 و21 و22 فبراير 2023، والإياب في 7 و8 و14 و15 مارس 2023.