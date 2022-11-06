وجه النجم جيرارد بيكيه رسالة وداعية بالدموع لجماهير برشلونة بعد انتصار الفريق بنتيجة (2-0) خلال مواجهة ألميريا ضمن منافسات الجولة 13 من الليغا في معقل البلوغرانا «كامب نو».

وأعلن مدافع برشلونة اعتزاله كرة القدم لينهي مشواره بقميص البارسا متوجًا مسيرته بـ 30 بطولة حققها مع البلوغرانا.

وقال بيكيه خلال رسالته الوداعية للجماهير عقب المباراة: «أولا أود أن أشكركم لحضوركم، وكذلك الزملاء والموظفين والأطباء وكل من يساعدنا يوما بعد يوم، وأشكر مجلس الإدارة على كل هذه السنوات».

وأضاف: «في الحياة عندما تكبر تريد أحيانا التخلي، مع الكثير من الحب والعاطفة بيني وبين برشلونة أعتقد أن الوقت قد حان لأترك مساحة للآخرين».

وتابع: «أعتقد أنني سأكون هنا في المستقبل مرة أخرى فهذا ليس وداعا رحلت عندما كان عمري 17 عاما لأنني كنت أرى في تلك اللحظة أنني أحتاج مساحة ما». وأتم: «لقد ولدت هنا، وسأموت هنا».