أعلنت وزارة الداخلية القطرية ضبط 144 كأساً مقلدة تماثل كأس بطولة العالم FIFA قطر 2022، في مخالفة لقانون رقم 10 لسنة 2021 فيما يخص تدابير استضافة كأس العالم «فيفا».

وفي تفاصيل البيان، أشارت الداخلية القطرية إلى توافر معلومات تفيد بوجود موقع إلكتروني يروج لبيع كؤوس تحاكي الشكل الحقيقي لكأس العالم، وبتكثيف البحث والتحري تم التوصل إلى المتهمين، حيث ضبطت بحوزتهم مجموعة من الكؤوس المقلدة، واستكمال الإجراءات القانونية.

يذكر أن «فيفا» قد قام بنشر العديد من الرسائل التوعوية يحذر من استخدام حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بـبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة.

وتخضع الكأس التي صممها الإيطالي سيلفيو جازانيجا وتم اعتمادها للمرة الأولى في نسخة مونديال 1974، لدرجات عالية من التأمين وتوثيق حقوق الملكية الفكرية، وذلك في ظل تاريخ من الأحداث المتعلقة بأمن الكأس حيث تعرضت النسخة السابقة من كأس «جول ريميه» إلى السرقة والاختفاء الغامض عدة مرات، حتى بعد أن تملكها منتخب البرازيل بفوزه بالبطولة للمرة الثالثة عام 1970.