تم تحديد الفرق المتأهلة إلى دوري الـ16 بعد انتهاء دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.

والفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هي:

المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي – ليفربول الإنجليزي

المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – كلوب بروج البلجيكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – إنتر الإيطالي

المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي – إينتراخت فرانكفورت الألماني

المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي - ميلان الإيطالي

المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني - لايبزيغ الألماني

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني

المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي- باريس سان جيرمان الفرنسي.

أما بالنسبة للفرق التي ذهبت إلى الدوري الأوروبي:

أياكس وباير ليفركوزن وبرشلونة وسبورتنغ لشبونة وسالزبوغ وشاختار دونتسيك وإشبيلية ويوفنتوس.