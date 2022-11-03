تم تحديد الفرق المتأهلة إلى دوري الـ16 بعد انتهاء دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023.
والفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هي:
المجموعة الأولى: نابولي الإيطالي – ليفربول الإنجليزي
المجموعة الثانية: بورتو البرتغالي – كلوب بروج البلجيكي
المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني – إنتر الإيطالي
المجموعة الرابعة: توتنهام الإنجليزي – إينتراخت فرانكفورت الألماني
المجموعة الخامسة: تشيلسي الإنجليزي - ميلان الإيطالي
المجموعة السادسة: ريال مدريد الإسباني - لايبزيغ الألماني
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – بوروسيا دورتموند الألماني
المجموعة الثامنة: بنفيكا البرتغالي- باريس سان جيرمان الفرنسي.
أما بالنسبة للفرق التي ذهبت إلى الدوري الأوروبي:
أياكس وباير ليفركوزن وبرشلونة وسبورتنغ لشبونة وسالزبوغ وشاختار دونتسيك وإشبيلية ويوفنتوس.