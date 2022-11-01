توفي لاعب الفنون القتالية الروسي ألكسندر بيساريف البالغ من العمر 33 عامًا أثناء نومه. ووفقا للتقارير الأولية، ربما أصيب وزوجته بتسمم غذائي بعد تناوله فاكهة فاسدة، بحسب مصادر روسية.وقال والد الرياضي لقناة روسية إن الرياضي وزوجته تناولا بطيخا يشتبه أن يكون فاسدا، لكنهما تناولا أيضا منتجات أخرى، لذلك لا يزال سبب تسممهما غير معروف بدقة.وعاش ألكسندر بيساريف في شقة في بالاشيكا بموسكو مع زوجته ووالده. ويوم الأحد، عاد والد الرياضي إيغور فلاديميروفيتش من نزهة نحو الساعة الرابعة صباحا وطلب من ابنه تناول العشاء، ولم يستجب أحد لدعوته.وقال والد الرياضي: «نظرت إلى الغرفة -كان ألكسندر وزوجته نائمين. اقتربت وأدركت بعد ذلك أن ابني لم يعد يتنفس»، مضيفًا أن زوجة ألكسندر نُقلت إلى المستشفى في سيارة إسعاف بعد ذلك بوقت.يقول أقارب بيساريف إنه كان يتمتع بصحة جيدة تمامًا، ولم يكن مصابًا بأمراض مزمنة.وقال والد بيساريف: «لقد أصيب بكسور في أصابعه بعد النزالات الأخيرة، لكن هذا لا شيء. كلنا نأكل نفس الطعام، ونعيش معا».وقالت مصادر روسية إنه من المنتظر الإعلان عن سبب الوفاة نتيجة تشريح الجثة. وسيتم حرق جثة الرياضي حسب رغبته.وكان ألكسندر بيساريف بطلاً لموسكو في الفنون القتالية، وكان أيضا المتأهل للنهائيات في بطولة MMA الأوروبية. وخاض خمس نزالات، فاز في ثلاث منها.