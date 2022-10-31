قال نادي شالكه (متذيل ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم)، اليوم (الاثنين) إنه لن يكون هناك مزيد من تصميمات الرقص بين الجماهير في ملعب الفريق خلال الفترة الحالية، بعد تأكيد الشرطة عدم موافقتها على هذا الأمر، في أعقاب وقوع حوادث في اليوم السابق.

وأوضح شالكه في بيان «في أعقاب إعلان شرطة جيلسنكيرشن ورجال الإطفاء، فإن مسألة تنفيذ المزيد من تصميمات الرقصات غير مطروحة في الوقت الراهن».

وتعطلت مباراة شالكه أمام فرايبورج أمس (الأحد) لبضع دقائق في البداية، بسبب استخدام الجماهير القنابل الدخانية في تنفيذ بعض الرقصات.

وأوضحت الشرطة أن شالكه قام بتسجيل تصميمات الرقصات لدى الشرطة ورجال الإطفاء، ولكن القنابل الدخانية تتعارض مع الاتفاق، إذ يُحظر استخدام الألعاب النارية في الملاعب الألمانية.