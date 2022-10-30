كسر الألماني توماس توخيل المدير الفني السابق لفريق تشيلسي الإنجليزي، الصمت بعد قرار إقالته من تدريب البلوز، على خلفية الخسارة من دينامو زغرب.

تود بويلي رئيس نادي تشيلسي، أقال توماس توخيل في وقت مبكر من الموسم، بعد الخسارة في مباراته الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا، وعيّن بدلًا منه جراهام بوتر.

وقال توماس توخيل في تصريحات نقلها موقع «فوتبول لندن» البريطاني: «لقد أحببت كل يوم في تشيلسي، لكن الأمر انتهى مبكرًا جدًا بالنسبة لي».

وأضاف: «الأمر لم يكن بيدي، حان الوقت الآن لكي أحصل على الراحة، هناك بعض الأندية التي اتصلت بوكيلي، لكننا اتفقنا على أنه لن يتصل بي أحد في الوقت الحالي».

تشيلسي خسر مباراته الأولى مع جراهام بوتر بعد 9 مباريات بدون هزيمة، عندما سقط برباعية مقابل هدف أمس السبت أمام برايتون.