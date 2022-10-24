تفاعل مغرّدون في «تويتر» مع الفوز الخامس لفريق نيوكاسل في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوز الفريق المملوك من جانب صندوق الاستثمارات العامة، أمس (الأحد)، على نظيره توتنهام بهدفين مقابل هدف، على ملعب توتنهام هوتسبر، ضمن منافسات الجولة 13 في «البريميرليغ».

وأشاد مغردون بمستوى الفريق، وأعرب آخرون عن شكرهم للإدارة الجديدة على تطوير الفريق الذي يحتل المركز الرابع في سلم الترتيب، متفوقا على مانشستر يونايتد وليفربول، وتشيلسي الذي يملك مباراة مؤجلة مع ليفربول بسبب جنازة الملكة إليزابيث الثانية.

وبادر نيوكاسل بالتسجيل عبر كاليوم ويلسون عند الدقيقة 31، ثم أضاف النجم الباراغوياني ميغيل ألميرون الهدف الثاني لنيوكاسل في الدقيقة 40، قبل أن يقلص توتنهام النتيجة عبر هاري كين عند الدقيقة 54 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز رفع فريق نيوكاسل رصيده إلى 21 نقطة، فيما توقف رصيد توتنهام عند النقطة 23 في المركز الثالث.

وانتصر «الماكبايس» في 5 مباريات وتعادل 6 وخسر مباراة وحيدة، وفاز على ثالث الترتيب توتنهام هوتسبير 2/1، وسبق أن اكتسح برينتفورد بنتيجة 5/0، كما فاز على فولهام 4/0، وعلى نوتينغهام فورست 2/0، كما فاز على إيفرتون 1/0. وتعادل مع مانشستر يونايتد وكريستال بالاس وبرايتون بذات النتيجة 0/0، وتعادل مع وولفرهامبتون 1/1، ومع مانشستر سيتي 3/3، كما خسر من ليفربول 2/0.