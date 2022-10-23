تأهل فريقا ماغديبورغ الألماني وبرشلونة الإسباني، إلى المباراة النهائية من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2022" الـ(15)، التي تختتم منافساتها مساء اليوم الأحد على صالة وزارة الرياضة بالدمام المملكة للمرة الثالثة على التوالي ، إذ ستقام المباراة النهائية عند الساعة الـ8:30 مساءً، والتي تجمع بين فريق ماغديبورغ وبرشلونة للمرة الثانية على التوالي، بعد فوز الأول على فريق الأهلي المصري في اللقاء الأول من الدور نصف النهائي بنتيجة 28-36، فيما تغلب الثاني على فريق كيلسي البولندي في اللقاء الثاني، بنتيجة 28-39، ليعلن برشلونة نفسه طرفاً في النهائي للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة في تاريخه، فيما تأهل ماغديبورغ للمرة الثانية على التوالي.مباريات تحديد المراكزوضمن مباريات تحديد المراكز، يلتقي فريق الأهلي المصري مع فريق كيلسي البولندي، للمنافسة على المركز الثالث، في اللقاء الذي سينطلق عند الساعة السادسة مساءً، فيما يلتقي ممثل الوطن فريق الخليج السعودي بنظيره الترجي التونسي عند الـ 3:30 عصراً، للمنافسة على المركزين الخامس والسادس، بعد فوز الخليج على منافسه بنفيكا البرتغالي بنتيجة 32-35 في اللقاء الجماهيري، فيما تمكن الترجي من تجاوز عقبة تاوباتي برميات السبعة أمتار، بعد تعادل الفريقين 31-31، ليلعب تاوباتي البرازيلي مع فريق بنفيكا البرتغالي عند الـ 1:30 ظهرًا، لتحديد المركزين السابع والثامن، وفي لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر، يلتقي "المستضيف" فريق مضر بفريق الكويت الكويتي عند الـ11:30 ظهرًا، فيما يلعب فريق سيدني الأسترالي أمام فريق مينيستروس المكسيكي عند الـ9:30 صباحًا، لتحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.