أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة إيران إنترناشيونال، تأييد 91% من المشاركين استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم 2022، الذي يقام الشهر المقبل.وشارك نحو 60 ألف شخص في الاستطلاع الذي قامت به القناة الإيرانية عبر منصة تويتر، في أعقاب تلقي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) طلباً رسمياً من مجموعة من الرياضيين والنساء الإيرانيات لمنع منتخب إيران من المشاركة في كأس العالم 2022.وكانت تقارير إيطالية، أكدت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سينظر في استبعاد إيران من بطولة كأس العالم هذا الأسبوع، وذلك بحسب موقع كالتشيو ميركاتو الذي نقل عن صحفي إيطالي يدعى جوليو مولا.وأشار الموقع أن مصادر مقربة من «فيفا» أبلغت جوليو مولا، أنه بسبب الأحداث الأخيرة واتهام إيران بانتهاك حقوق الإنسان والضغط من المحافل الدولية، سيناقش «فيفا» استبعاد المنتخب الإيراني من المونديال في اجتماع السبت.وذكر الموقع أنه سيتم التحقيق في الأمر، وإذا حدث ذلك وتم اتخاذ القرار، فمن الممكن أن تصل إيطاليا إلى كأس العالم، مضيفاً: «نظراً للأهمية الكبيرة للقضية، فإن التحقيق الفوري للحصول على نتيجة سريعة هو على جدول أعمال FIFA».وأفادت شبكة سكاي، أن إيران مهددة بمنعها من المشاركة في المونديال، إذ تتواصل المشاورات بين مجلس «فيفا» ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن مصير المنتخب الإيراني.وقدمت الإعلامية الإيرانية الناشطة في مجال حقوق المرأة مسيح علي نجاد، عريضةً إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تعليق عضوية الاتحاد الإيراني لكرة القدم وطرد منتخب إيران من المونديال.في هذه العريضة، التي تم إعدادها بالتعاون مع رياضيين إيرانيين ومجموعة من أبرز المحامين الدوليين، تم وصف الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في إشارة إلى حرمان النساء من دخول ملاعب البلاد، بالمؤسسة غير المستقلة والتابعة لقرارات الحكومة، وجاء فیها: هذا الموضوع «يتعارض بشدة مع قيم ودستور فيفا»، وفي السابق أدى إلى تعليق اتحادي كرة القدم الكويتي والهندي.وأضافت العريضة: «بما أن فيفا يعترف بحقوق الإنسان، حتى لو لم يؤمن بعدم استقلالية الاتحاد الإيراني لكرة القدم، فإن حظر دخول النساء إلى الملاعب والمشاركة في كأس العالم مخالف للمادة 3 و4 من دستوره. ويمكن لمجلس فيفا، وينبغي عليه، أن يعلق مشاركة إيران على الفور».وطالبت العريضة كذلك «فيفا» بعدم التحلي بالحياد، مبينة أن الاتحاد الإيراني لكرة القدم ليس محايداً، ويعتزم استبعاد النساء بشكل منهجي من النظام الرياضي في إيران.وجاء في نهاية العريضة أن «كأس العالم احتفال بالسلام والتضامن الدوليين، وعلى فيفا ألا يسمح بمشاركة بلد يضطهد نساءه ورياضييه وأبناءه لمجرد ممارستهم أبسط حقوقهم الإنسانية».وذكر الكاتب البريطاني ستيفن ماكيلكيني، أن القرار متروك الآن لـFIFA لتقرير ما إذا كان منتخب إيران سيتم استبعاده من المونديال، مرجحاً ترشيح منتخب الإمارات بعد خروجه من البطولة في مرحلة الملحق أمام أستراليا بعد حلوله ثالثاً في المجموعة التي يلعب فيها منتخب إيران.ووضعت قرعة كأس العالم منتخب إيران مع منتخبات إنجلترا وويلز والولايات المتحدة في المجموعة الثانية، ومن المقرر أن تكون أول مباراة له ضد إنجلترا يوم الإثنين 21 نوفمبر.