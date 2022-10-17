تربّع اللاعب الفرنسي (الجزائري الأصل)، نجم هجوم ريال مدريد الإسباني، كريم بنزيما على عرش الساحرة المستديرة (الإثنين)، وفاز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2022.وتسلم اللاعب الجائزة خلال حفل الفيفا السنوي لتوزيع الجوائز؛ الذي أقيم على مسرح (دو شاتليه) في العاصمة الفرنسية (باريس)، بعدما تفوق في الاستفتاء على 30 لاعباً؛ أبرزهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح وساديو ماني وليفاندوفسكي.عشاق كرة القدم؛ خصوصاً المدريديين منهم، يحلو لهم تسمية بنزيما بـ(الحكومة)، وذلك لاعتقاد سائد أن اللاعب يفرض نفسه على الجميع في النادي، ولا يمكن لأحد المساس به أو سحب اسمه من التشكيلة الأساسية.ويحظى حالياً بتأييد وثقة أهم الشخصيات في كيان ريال مدريد؛ على رأسهم الرئيس فلورنتينو بيريز، والمدرب أنشيلوتي، ومن قبله زيدان، الذي قال عنه، إن «بنزيما أفضل مهاجم فرنسي في التاريخ»، متجاهلاً نجوماً كباراً على غرار تيري هنري، وميشيل بلاتيني.والمثير أيضاً في مسيرة بنزيما مع الريال، أنه دائما ما كان محبوباً ولاعباً أساسياً في عهد جميع المدربين؛ الذين مروا على النادي الملكي في العقد الأخير، بمن فيهم الداهية البرتغالي جوزيه مورينيو، وسولاري، ولوبيتيغي، وكارلو أنشيلوتي وطبعاً زين الدين زيدان.