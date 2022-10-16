نفدت تذاكر المباراة الودية بين منتخبي الإمارات والأرجنتين التي يستضيفها استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي يوم 16 نوفمبر، حيث بيعت التذاكر بالكامل في أقل من 24 ساعة.

وتتمتع الأرجنتين بسجل حافل خال من الهزائم لـ 35 مباراة متتالية منذ عام 2019.

وسيعادل منتخب الأرجنتين، حامل لقب بطولة كوبا أمريكا 2021 بقيادة المدرب ليونيل سكالوني، الرقم القياسي المسجل باسم المنتخب الإيطالي في عدد المباريات دون هزيمة، في حال تجنب الخسارة في مباراته الودية أمام الأبيض الإماراتي؛ ومباراته الافتتاحية في بطولة كأس العالم لكرة القدم أمام منتخب المملكة العربية السعودية في 22 نوفمبر القادم.

وسيجري منتخب التانغو جلسة تدريب مفتوحة في استاد آل نهيان بأبوظبي يوم 13 نوفمبر في ختام تحضيراته لمنافسات كأس العالم 2022 في قطر.