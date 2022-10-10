تستضيف السعودية خلال الفترة من 18 - 23 أكتوبر 2022، بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2022» للمرة الثالثة على التوالي، وذلك في المنطقة الشرقية، بتنظيم من وزارة الرياضة وبالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة اليد، ضمن برنامج جودة الحياة، وتعد هذه النسخة الـ15 من البطولة هي الأكبر من حيث عدد الأندية المشاركة (12 فريقا) منذ انطلاق البطولة في 1997.

وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: نسعد مجددا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثالثة على التوالي، وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية، بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأضاف: كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي مضر والخليج في هذه البطولة، وأهلا وسهلا بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها صالة وزارة الرياضة في الدمام «الصالات الخضراء» 12 ناديا، يمثلون قارات العالم السبع، يأتي في مقدمتها ممثلا السعودية «الدولة المستضيفة» فريقا مضر والخليج، إلى جانب فريق برشلونة الإسباني بطل أوروبا والأكثر تتويجا باللقب «5 مرات»، وفريق ماغديبورغ الألماني «حامل اللقب»، الكويت الكويتي «بطل قارة آسيا»، الأهلي المصري «بطل قارة أفريقيا»، تاوباتي البرازيلي «بطل أمريكا الجنوبية والوسطى»، مينيستروس «بطل أمريكا الشمالية والكاريبي»، جامعة سيدني الأسترالي «بطل أوقيانوسيا»، كيلسي البولندي «مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد1»، بنفيكا البرتغالي «مرشح الاتحاد الدولي لكرة اليد2»، الترجي التونسي «بطل العرب».

يشار إلى أن مدينة الدمام قد استضافت النسخة الأولى في السعودية عام 2019 بعد فوزها بحقوق الاستضافة لأربع سنوات منذ عام 2019، فيما استضافت مدينة جدة النسخة الماضية عام 2021.