أثار أسطورة كرة القدم الإسبانية إيكر كاسياس جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر تغريدة عبر حسابه في تويتر قال فيها إنه «شاذ».

وغرد الحارس الفائز بكأس العالم: «أتمنى أن تحترمني. أنا شاذ. يوم أحد سعيد»، ثم حذف المنشور.

وعاد كاسياس ليغرد مجددا بقوله: «الحساب مخترق. لحسن الحظ تم احتواء الموقف، أعتذر لكل فئات المتابعين».

وقالت مصادر صحفية إن إيكر كاسياس كان ساخرا عندما أعلن أنه شاذ، على ما يبدو رداً على الشائعات المنتشرة حول حياته بعد الطلاق.

وطلب كاسياس من الجماهير «الاحترام» بعد عام من انفصاله عن زوجته سارة كاربونيرو.

وقالت التقارير في إسبانيا إن كاسياس، الذي ظهر في 725 مباراة مع ريال مدريد، سجل رد فعل مازحا تجاه الشائعات التي لاحقته حول تعدد علاقاته بعد انفصاله عن زوجته.

واستجاب زميله السابق ومنافسه في برشلونة بويول، بعد فترة وجيزة، دعما لصديقه كاسياس الذي رافقه طوال رحلته مع المنتخب الإسباني، وقال قائد برشلونة السابق: «حان الوقت لنروي قصتنا يا إيكر».

وذكرت قناة AS الإسبانية أن التغريدة هي رد على شائعات مفادها أنه على علاقة محتملة بأليخاندرا أونييفا. وتزعم التقارير في إسبانيا في الأسابيع الأخيرة أن أسطورة ريال مدريد كان على انفراد مع الممثلة في عدة مناسبات.

وظلَّت همهمة العلاقة المحتملة بين الاثنين مستمرة منذ شهرين، لكن يبدو أن كاسياس قد أغلق ذلك بتغريدته الأخيرة، فيما يبدو أنها ساخرة حسب الصحف الإسبانية المقربة من اللاعب.

وكان كاسياس قد أنهى أخيراً طلاقه من الصحفية الرياضية الإسبانية سارة كاربونيرو، عندما انتشرت شائعات بأنه كان يرى نجمة البوب ​​الكولومبية شاكيرا بعد انفصالها أخيراً عن مدافع برشلونة بيكيه.

وأنهى كاسياس زواجه عام 2021 بعد خمس سنوات، ولديه طفلان من الصحفية سارة كاربونيرو.