أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا للسيدات عن مواجهة مرتقبة بين برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، الأمر الذى يتشابه مع النسخة الحالية لدوري الأبطال للرجال، بينما وقع ريال مدريد في مجموعة نارية مع تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: تشيلسي الإنجليزي - باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني - فلازانيا شكودير الألباني.

المجموعة الثانية: فولفسبورغ الألماني - سلافيا براغ التشيكي - سانت بولتن النمساوي - روما الإيطالي.

المجموعة الثالثة: أوليمبيك ليون الفرنسي - أرسنال الإنجليزي - يوفنتوس الإيطالي - زيوريخ السويسري.