أكدت محكمة التحكيم الرياضية (الجمعة) أنها سجلت طعنا من الاتحاد التشيلي لكرة القدم على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالسماح للإكوادور بخوض كأس العالم رغم مزاعم الدفع بلاعب لا يحق له المشاركة.

ورفض الفيفا في وقت سابق هذا الشهر طعنا في قضية اللاعب الإكوادوري بايرون كاستيو الذي تزعم تشيلي أنه لم يكن مؤهلا للعب التصفيات لأنه ولد في كولومبيا.

وخاض كاستيو 8 مباريات مع الإكوادور في تصفيات كأس العالم. ولعب مرتين أمام تشيلي.

واحتلت الإكوادور المركز الرابع لتتأهل لكأس العالم، وستواجه قطر صاحبة الضيافة في مباراة الافتتاح، بينما أخفقت تشيلي في التأهل بعد أن جاءت في المركز السابع.

ونفت الإكوادور أن كاستيو غير مؤهل للعب بقميصها.

وذكرت محكمة التحكيم الرياضية أنها قبلت طعنا أيضا من اتحاد بيرو، إذ احتلت بيرو المركز الخامس لتفقد فرصة التأهل المباشر ثم خسرت من أستراليا في الملحق.

ومن المتوقع صدور قرار بحلول العاشر من نوفمبر قبل أيام من انطلاق كأس العالم يوم 20 من الشهر ذاته.

ودعت تشيلي وبيرو المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لإبعاد منتخب الإكوادور من المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم المقبلة، لقيامه بإشراك لاعب غير مؤهل في التصفيات.

وذكرت «كاس» أنها لا تزال في مرحلة مبكرة من الإجراءات وأن قضية تشيلي وبيرو سيتم الحكم فيها يوم 10 نوفمبر.

ولم توضح المحكمة جدولا زمنيا لتعيين القضاة وترتيب الجلسات، لكنها قالت إن طرفي الطعون طلبا حكما نهائيا بحلول 10 نوفمبر.

ويزعم مسؤولو تشيلي أن بحوزتهم مستندات تثبت أن كاستيلو في الحقيقة كولومبي، وأنه يجب إلغاء المباريات الـ8 التي لعبها لصالح الإكوادور كمباريات خسر فيها المنتخب بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء.

ورفضت لجنة الانضباط التابعة للفيفا الحجة القانونية في يونيو، وأيد قضاة استئناف في الفيفا الحكم قبل أسبوعين.