وقف مشجعو ليفربول دقيقة صمت حدادا على الملكة إليزابيث الثانية قبل مباراة أياكس في دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء.وواجه الريدز العملاق الهولندي في أول ظهور له منذ وفاة الملكة في بالمورال عن عمر يناهز 96 يوم الخميس الماضي، بعد تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز نهاية الأسبوع. وخرج لاعبو ليفربول من النفق وهم يرتدون شارات سوداء «كعلامة على الاحترام» للملكة الراحلة، بينما تم إنزال الأعلام في أنفيلد إلى نصف سارية.ويوم الاثنين، أكد مسؤولو الناديين أنه ستكون هناك «دقيقة صمت» مباشرة قبل انطلاق المباراة لتكريم الملكة إليزابيث. وقام مشجعو ليفربول، وكذلك مشجعو أياكس الضيوف، باحترام بهذا التكريم، تمامًا كما حثهم يورجن كلوب والعديد من الآخرين على ذلك.وحاول أفراد الهتاف خلال المرحلة الأولى من دقيقة الصمت، لكن سرعان ما سكتوا عندما خيم الصمت على الأنفيلد.وكانت هناك مخاوف من عدم التزام الجماهير بدقيقة الصمت المخصصة للملكة الراحلة، بسبب تاريخ مشجعي ليفربول في إطلاق صيحات الاستهجان للنشيد الوطني. يعود هذا إلى الثمانينيات كشكل من أشكال الاحتجاج لأتباع ليفربول ضد سياسة رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر التي اشتهرت بتعسفها الشديد ضد كرة القدم، واتهموها بأنها المسؤولة عن كارثة «هيلزبره» التى راح ضحيتها 96 مشجعاً لـ«الريدز» عام 1989 من خلال إهمال الشرطة الذي كان السبب الرئيسي فى حدوث الكارثة، على حد زعم أنصار ليفربول.ومع ذلك، في مؤتمره الصحفي قبل المباراة، حث كلوب الجماهير على التزام الصمت من أجل الملكة لأنه كان «الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله».واتخذ رمز آخر للريدز، غرايم سونيس، موقفًا أكثر صرامة من خلال تحذيره من أن ليفربول «سيتعرض للتلوث لفترة طويلة قادمة» إذا فشل المشجعون في الالتزام بدقيقة الصمت للملكة الراحلة. وقال خلال حديثه لـ talkSPORT «لقد ماتت ملكتنا، أظهروا بعض الاحترام. تلك المرأة كانت خادمة مخلصة لبلدنا لمدة 70 عامًا. بالنسبة لي، كانت بلا عيب. بالنسبة لي، فإن أي مشجع لليفربول يُظهر عدم الاحترام في هذا الوقت سيكون أمرا غير مقبول».وأشاد كابتن ليفربول جوردان هندرسون بالملكة في وقت سابق من هذا الأسبوع من خلال التوقيع على كتاب العزاء في مبنى البلدية بالمدينة.وقالت صحف إنجليزية إن مشجعي ليفربول يرون أن صيحات الاستهجان هي موقف مناهض كطريقة للاحتجاج على «التدهور المنظم» للمدينة منذ عهد رئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر. وقد تعززت هذه المشاعر بشكل كبير من خلال ملابسات كارثة هيلزبره.