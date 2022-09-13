أوقفت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «NBA» روبرت سارفر مالك فريق فينيكس صنز، لمدة عام واحد، بالإضافة إلى تغريمه 10 ملايين دولار، بعد أن وجد تحقيق أنه شارك فيما وصفته الرابطة بـ«سوء السلوك في مكان العمل والعيوب التنظيمية».

ونُشرت اليوم الثلاثاء نتائج التقرير، بعد ما يقرب من عام من طلب الرابطة من شركة محاماة التحقيق في مزاعم بأن سارفر كان له تاريخ من الحوادث العنصرية والمعادية للمرأة خلال فترة إشرافه على الفريق التي استمرت قرابة عقدين.

وتم الإبلاغ عن هذه المزاعم من قبل شبكة «ESPN»، التي قالت إنها تحدثت إلى العشرات من موظفي الفريق الحاليين والسابقين، بما في ذلك بعض الذين تحدثوا عن سلوك غير لائق من قبل سارفر الذي في الأصل نفى أو عارض معظم المزاعم من خلال فريقه القانوني.

قالت الرابطة إن سارفر لا يمكن أن يكون حاضرًا في أي منشأة للفريق، بما في ذلك أي مكتب أو ساحة أو منشأة تدريب ؛ والحضور أو المشاركة في أي حدث أو نشاط لكرة السلة، بما في ذلك الألعاب أو الممارسات أو نشاط شريك الأعمال ؛ وكذلك تمثيل صنز أو فريق ميركوري النسائي في أي صفة عامة أو خاصة ؛ أو أي مشاركة في الأعمال التجارية أو عمليات كرة السلة الخاصة بشركة فريق فينيكس صنز.

وأجبرت الرابطة سارفر على المشاركة في برنامج تدريب كامل يركز على الاحترام والسلوك المناسب في مكان العمل.

وشمل التحقيق 320 مقابلة وأكثر من 80 ألف وثيقة وجدت أن سارفر يستخدم إهانات عنصرية وتعليقات غير لائقة تجاه الموظفات والسلوك الجسدي تجاه الموظفين والمعاملة القاسية.