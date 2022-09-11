كسب الأرجنتيني جيريمياس ليديسما حارس مرمى فريق قادش إعجاب الرياضيين، بعد أن ساهم في إنقاذ مشجع تعرض لوعكة صحية حادة في مباراة قادش وبرشلونة على ملعب فريق قادش «رامون دي كارنازا»، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وبدأت القصة في الدقيقة 82، بعد أن صرخت الجماهير بصيحات مستمرة بسبب الأزمة التي تعرض لها أحد مشجعي فريق قادش، ليسارع بعدها الحارس ليديسما ركضا إلى دكة بدلاء فريقه قادش لأخذ حقيبة الجهاز الخاص بعلاج حالات توقف القلب، وإيصالها على جناح السرعة إلى الفريق الطبي في المدرجات الذي باشر حالة المشجع، في حادثة أعادت للأذهان ما فعله سيمون كاير قائد منتخب الدنمارك بحسن تصرفه في دقائق عصيبة، عقب السقوط المفاجئ لزميله كريستيان إريكسن في بطولة أمم أوروبا «يورو 2020».

وعاد لاعبو برشلونة وقادش إلى غرفة تغيير الملابس بعد مرور نحو ربع ساعة من توقف اللعب، قبل أن تتعرض حالة أخرى في الملعب للإغماء، ليتوجه الجهاز الطبي إلى المدرجات لإسعافها، وبالتالي توقفت المباراة وظل اللاعبون داخل أرض الملعب في حالة انتظار لما سوف يحدث.

وبحسب ما ورد من قنوات «beIN SPORTS»، فإن حارس مرمى فريق قادش جيريمياس ليديسما نقل جهاز «إزالة رجفان القلب» للمدرجات، حيث يتم تقديم الرعاية الطبية للمشجع المصاب.

ووقف لاعبو برشلونة وقادش في أرض الملعب ينظرون تجاه المدرج الذي حدثت فيه أزمة المشجع، الذي يتواجد في الجانب الأيمن خلف مرمى حارس قادش.

وبعدها بدقائق دخل لاعبو برشلونة وقادش لغرف خلع الملابس لحين اتخاذ القرار باستكمال اللقاء أو عدمه.

وفي النهاية، تم الاستقرار على عودة اللاعبين إلى أرض الملعب واستكمال المباراة بصورة طبيعية، لينتصر برشلونة بـ4 أهداف نظيفة، ليحصد النقطة 13 محتلا صدارة الترتيب مؤقتا.