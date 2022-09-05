قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، ألكسندر تشيفرين، اليوم الإثنين، إنه متأكد من إقامة نهائيات كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال.

وقع البلدان اتفاقاً في 2020 للمضي قدماً، في عرض مشترك لاستضافة كأس العالم، وأصبح الاتفاق رسمياً في يونيو.

وقال تشيفرين عبر الفيديو، خلال افتتاح مؤتمر دولي لكرة القدم في لشبونة: «أنا متأكد من إقامة كأس العالم 2030 في إسبانيا والبرتغال».

وأضاف: «هذا العرض الفائز، وسنبذل قصارى جهدنا لمساعدة دولتين متحمستين، تعيشان وتتنفسان كرة القدم، ولديهما بنية تحتية جيدة».

ورشح المسؤولون 14 ملعباً، في 12 مدينة، لتكون من بين 11 ملعباً في إسبانيا لاستضافة المباريات، في حال نجاح العرض المشترك في تصويت «فيفا»، في مايو 2024، وستعرض البرتغال ثلاثة ملاعب.

واستضافت إسبانيا كأس العالم 1982، وفشلت في محاولتها مع البرتغال، لاستضافة نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

ولم يسبق للبرتغال استضافة كأس العالم لكنها استضافت بطولة أوروبا 2004.

وأعلنت الأرجنتين وأوروجواي وتشيلي وباراجواي رغبتها في التقدم بعرض مشترك لأمريكا الجنوبية، وهو عرض قد يعيد ذكريات قديمة، خاصة أن أوروجواي استضافت النسخة الافتتاحية لكأس العالم في 1930.