بعدما أعلن سوق الانتقالات إغلاق أبوابه صباح أمس الأول (الجمعة)، لا يزال عدد من النجوم العالميين «بلا نادٍ» يرتدون قميصه، بعد أن فشلوا في الحصول على عرض مرضٍ من أندية العالم.

الإسباني دييغو كوستا (33 عاما) كانت قيمته السوقية تصل إلى 60 مليون يورو، قبل 4 أعوام فقط، أما الآن، فلا يريدونه الأندية مجانا، حيث إن «المشاغب» الإسباني من الأصول البرازيلية، تخلى عنه ناديه أتلتيكو مينيرو، وأصبح متاحا بالمجان، لكن مشاكله خارج الملعب تبعد الأندية عنه، وذلك حسب «سكاي نيوز».

الإسباني خوان ماتا (34 عاما) صانع الألعاب الإسباني كان نجما في تشيلسي الإنجليزي يوما ما، لكن انتقاله لمانشستر يونايتد قبل أعوام، أنهى مسيرته كلاعب أساسي، حيث أصبح حبيس الدكة.

الفرنسي حاتم بن عرفة (35 عاما) النجم الفرنسي الموهوب اشتهر بمهاراته الاستثنائية، وكذلك بعدم انضباطه، مما قد يجعل فكرة التعاقد معه أمرا صعبا الآن.

الجزائري سفيان فيغولي (32 عاما) انتهى عقده مع غلطة سراي التركي، وأصبح لاعبا حرا. الأنباء تشير إلى احتمال بقائه في تركيا، وانتقاله للغريم بيشكتاش.

اللاعب الدولي السابق الإنجليزي فابيان ديلف (32 عاما) لاعب وسط مانشستر سيتي وإيفرتون والذي كان يعتبر من أبرز مواهب إنجلترا يوما ما، قد يضطر لإعلان الاعتزال مبكرا، حيث ظل دون ناد يحتضنه هذا الصيف، بعد قرار إيفرتون عدم تجديد عقده.

الإنجليزي روس باركلي (28 عاما) مثل ديلف، كان باركلي يعتبر من أكبر المواهب الإنجليزية، لكن تشيلسي الإنجليزي قرر أن فترته انتهت مع النادي، وفسخ عقده قبل أيام، وذلك بالرغم من تراجع مستواه، لكن من المتوقع أن يستطيع باركلي الحصول على عرض من أحد الأندية في إنجلترا أو فرنسا.