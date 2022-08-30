أكدت مصادر صحافية أن سباق تنظيم كأس أمم آسيا 2023 للمنتخبات أصبح أقرب إلى قطر وكوريا الجنوبية من بين الدول الأربع التي تقدمت بملفات الاستضافة، وهي أستراليا وكوريا الجنوبية وقطر وإندونيسيا.

ومن المنتظر أن يعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي عن القرار النهائي في شهر أكتوبر المقبل بعد اجتماعه في كوالالمبور، وسيتضمن القرار أيضا تحديد موعد البطولة، حيث طلب الاتحاد الكوري الجنوبي الاستضافة دون تغيير موعد البطولة الرسمي (يونيو)، فيما سيتعين على الاتحاد الآسيوي أن يغير الموعد حال الاستقرار على الملف القطري.

وكانت الصين قد انسحبت من استضافة البطولة بسبب جائحة كورونا التي وضعت العراقيل أمام تطوير منشآتها وملاعبها.