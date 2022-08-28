اتخذ بول بوجبا، نجم يوفنتوس، إجراءات قانونية ضد شقيقه ماتياس، الذي هدد بأنه سيكشف أمورا صادمة عن نجم «السيدة العجوز».

ووفقاً لموقع «فوتبول إيطاليا»، جاء هذا الأمر عقب الفيديو الأخير الذي نشره ماتياس على حسابه بشبكة «إنستغرام»، وقال خلاله: «يستحق الجمهور الفرنسي والإيطالي والإنجليزي والإسباني معرفة أشياء معينة».

وأضاف: «إن العالم بأسره يجب أن يعرف، بمن في ذلك مشجعو أخي ومنتخب فرنسا ويوفنتوس، إضافة إلى الرعاة».

وتابع: «إنهم بحاجة إلى الحصول على المعلومات واتخاذ قرار بناء على معرفة ما إذا كان يستحق الاحترام والحب من الجماهير، وإذا كان يستحق اللعب ليوفنتوس ومكانا في تشكيلة منتخب فرنسا بكأس العالم».

وواصل: «أريد أن أفتح الأعين على من يطلق عليها أقوى امرأة في كرة القدم، والتي يدعوها أخي بوالدته الثانية».

واختتم: «أعتقد أن ما سأقوله سيهم الكثير من الناس.. سأقول أشياء مهمة عن كيليان مبابي وهناك العديد من العناصر والشهود يؤكدون ما سأقوله.. هذه الأمور ستكون مدوية».