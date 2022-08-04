تأهل منتخب مصر إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على منتخب الجزائر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، وذلك في ختام منافسات الدور نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء. وسجل أهداف منتخب مصر صلاح الدين مصطفى وعبدالرحمن رشدان ومحمد إبراهيم، بينما جاء هدف منتخب الجزائر عن طريق لحلو أخريب. وحصل لاعب منتخب مصر رأفت خليل على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وبذلك يلتقي المنتخب المصري مع منتخب السعودية في المباراة النهائية، المقرر لها يوم الأحد القادم. وكان المنتخب المصري قد حسم صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بالفوز بهدف مقابل لا شيء للمنتخب العماني، ثم بهدفين دون رد أمام منتخب الصومال، وفي دور الثمانية فاز على منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف.