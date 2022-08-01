أصغر دوري كرة قدم رسمي هو دوري جزر سيلي، بحيث يتكون هذا الدوري من فريقين فقط (غاريسون غانرز و وولباك وانديريرز). بجانب بطولة الدوري يتنافس الفريقان على بطولتي للكأس تُلعب من دورين.

تأسس هذا الدوري في 1920، معتمد بشكل رسمي لدى الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.. و يُلعب من 18 جولة بين الفريقين تبدآن في نوفمبر وتنتهي في مارس.

في أكتوبر 2016 تم تسجيل الدوري في موسوعة جينيس للارقام القياسية كأصغر دوري في العالم.

في 2019 قرر منظمو الدوري تطبيق تقنية الفار بطريقة مختلفة من خلال التعاون مع إحدى الشركات التي سوقت لخدماتها الجديدة من خلال هذا الدوري. حيث أطلق الطرفان تقنية اسمها (Fan Assistant Refereeing (FAR. ويمكن من خلال هذه التقنية للجماهير أن تشارك في اتخاذ القرار التحكيمي وذلك من خلال التصويت على القرار الصحيح في الحالات الجدلية ومن ثم تظهر نتيجة التصويت للحكم عبر جهاز خاص ليعتمد القرار سواء كان ضربة جزاء، إلغاء هدف، بطاقة حمراء أو خلافه.