توّج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للشطرنج جراح الشمري، الفائزين والفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى وذلك في اختتام بطولة كأس عسير للشطرنج، والتي أقيمت فعالياتها في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة في أبها، لمدة يومين، وشارك فيها 60 لاعباً ولاعبة من 6 دول (السعودية - سورية - الأردن - اليمن - مصر- أفغانستان). وقد فاز بالمراكز الثلاثة الأولى (رجال)، مروان فرحان ومحمد صلاحات وزياد العبدلي، بينما الفائزات بالمراكز الأولى (سيدات)، ريماز البليهي ومريم بخيتي وديالا الشمري، فيما تم تكريم اللجنة المنظمة، ولجنة الحكام (رجال وسيدات). يُذكر أن البطولة أُقيمت وفق النظام السويسري من 9 جولات لبطولة السيدات، و9 جولات لبطولة الرجال.