تُسحب يوم غدٍ الأحد في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمدينة أبها في المملكة العربية السعودية، قرعة بطولة كأس العرب للناشئين 2022، والتي سيستضيفها الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال الفترة (22 أغسطس وحتى 8 سبتمبر) القادمين. وسيشارك في البطولة 16 منتخباً، تُقسم على 4 مستويات على النحو التالي:المستوى الأول: (الجزائر، المغرب، مصر، تونس).المستوى الثاني: (السعودية، الإمارات، العراق، عمان).المستوى الثالث: (لبنان، فلسطين، موريتانيا، ليبيا).المستوى الرابع: (جزر القمر، السودان، اليمن، سورية).وتُعد بطولة كأس العرب لمنتخبات الناشئين ثالث بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم في 2022، بعد كأس العرب لكرة قدم الصالات وكأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً التي تستمر حتى يوم 6 أغسطس القادم.