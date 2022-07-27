تختتم غداً الخميس، منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، والتي تقام خلال الفترة من 20 يوليو الحالي وحتى 6 أغسطس القادم في أبها ومحافظة خميس مشيط، حيث في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الخامسة، يلتقي منتخب جيبوتي مع منتخب تونس، على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ويحتل منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة بـ3 نقاط، بالتساوي مع منتخب البحرين الثاني، يليهما منتخب جيبوتي ثالثاً بدون رصيد حتى الآن. وعلى استاد نادي ضمك، يلتقي منتخب فلسطين مع منتخب المغرب، في مباراة الجولة الثالثة والختامية لمنافسات المجموعة السادسة. ويتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة بـ3 نقاط بالتساوي مع منتخب المغرب، يليهما منتخب السودان بدون رصيد والذي غادر البطولة بشكل رسمي. ومن المقرر أن تقام مباريات ربع النهائي «الأحد» القادم، بينما تُلعب منافسات نصف النهائي «الأربعاء» القادم، فيما تختتم البطولة بالمباراة النهائية، السبت 6 أغسطس.