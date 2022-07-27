تأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، بعد فوزه على منتخب ليبيا بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة وذلك في ختام مباريات المجموعة الثالثة.وسجل أهداف منتخب الجزائر اللاعبون جورس رحو وأسامة أعمر ولحلو أخريب، بينما جاء هدف منتخب ليبيا عن طريق اللاعب محمد عادل، فيما حصل لاعب المنتخب الجزائري جورس رحو، على جائزة أفضل لاعب في المباراة، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد منتخب الجزائر لـ6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، ويضمن التأهل إلى دور الثمانية، يليه منتخب ليبيا بـ3 نقاط في المركز الثاني، ثم منتخب لبنان بدون رصيد.