أعلن اتحاد المرأة الدولي لكرة القدم (ويفا) استضافة العاصمة الرومانية بوخارست بطولة ويفا للصداقة خلال شهر أبريل من العام 2023.وقالت المتحدثة باسم ويفا ديما السائح في تصريح صحفي اليوم: «حفل افتتاح البطولة سيكون تحت رعاية فخامة رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس، وذلك بمناسبة اختيار اتحاد ويفا مدينة بوخارست عاصمة لكرة القدم النسائية في العالم. ومن المقرر أن تشارك في البطولة المذكورة 8 دول من بينها دولتان عربيتان».وأضافت السائح: «اتحاد ويفا شكل اللجنة التنظيمية العليا للبطولة التي سيحضرها العديد من الشخصيات الرياضية البارزة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد لدى رومانيا، كما أن جميع المباريات ستدار بطواقم تحكيم من السيدات، فيما ستشهد احتفالية افتتاح البطولة استعراض الفرق المشاركة وفعالية فنية تشترك في تقديمها نجمتان شهيرتان من رومانيا وبلغاريا».واختتمت السائح حديثها بقولها: «من المقرر تخصيص جميع عوائد البطولة لصالح مؤسسة ويفا للأعمال الإنسانية والتي بدورها ستوجهها لمصلحة الأمومة والطفولة في أوكرانيا».يذكر أن اتحاد ويفا يتخذ من العاصمة الرومانية مقرا رئيسيا لإدارة أعماله.