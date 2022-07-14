قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان: «نسعد ونفخر بإقامة موسم الجيمرز الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً، الذي يُعد تجسيداً لرؤية وضعناها منذ فترة طويلة للارتقاء بمنظومة الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة نحو آفاق جديدة، ويفتح انطلاق هذا الحدث العالمي المجال أمام موجة جديدة من الفرص لكلّ أولئك الشغوفين والمهتمين بهذا القطاع المتميز، بدءاً من المشجعين والعائلات وصولاً إلى الفرق المتنافسة واللاعبين على اختلاف مستويات مهاراتهم»وأضاف: «شهدت الأعوام الماضية بروز المملكة بوصفها مركزاً عالمياً رائداً لاستكشاف الإمكانات الكاملة للرياضات والألعاب الإلكترونية. ونعتقد بأن موسم الجيمرز سيتمكن من تعزيز ريادتنا للقطاع، إلى جانب جذب شريحة جديدة من اللاعبين والمستثمرين والمشجعين وغيرهم الكثير. ونحن متحمسون للغاية لرصد الاستجابة والتفاعل مع موسم الجيمرز على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية».هذا ويُركز موسم الجيمرز طوال فترة انعقاده على 4 محاور رئيسية هي: منافسات الرياضات الإلكترونية الاحترافية والحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية و«قمة العالم القادم».وانطلقت اليوم (الخميس) منافسات النخبة، حيث تلتقي مجموعة من أكبر وأفضل فرق العالم للمنافسة على جوائز نقدية ضخمة تصل قيمتها إلى 15 مليون دولار أمريكي في منطقة الألعاب الإلكترونية، وتتنافس الفرق، تحت شعار «موسم الجيمرز - بوابتك إلى العالم القادم»، عبر مجموعة من البطولات المشوقة مثل Rocket League وDota 2 وFortnite وTom Clancy’s Rainbow Six Siege وPUBG Mobile. وستكون بطولة Rocket League أولى المنافسات حيث تقام على مدى 4 أيام مع جائزة نقدية إجمالية تصل إلى مليوني دولار أمريكي. هذا وستبث جميع منافسات «موسم الجيمرز» مباشرة على القنوات الخاصة بالفعالية وبأكثر من 8 لغات مختلفة.من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تركي الفوزان طموحهم بأن تكون السعودية إحدى الدول القائدة لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.وقال لـ«عكاظ» إن دوري الجامعات يشكل إحدى المبادرات المقامة ضمن موسم الجيمرز حيث تقيم الجامعات منافسات داخلية فيها ثم تشارك ضمن المنافسات مع الجامعات الأخرى، متمنيا أن تزيد هذه المنافسات من مستوى الحراك على مستوى الجامعات وعلى مستوى الأندية بشكل عام.من جهته أشار الرئيس التنفيذي للعمليات بالاتحاد السعودي أحمد البشري في تصريح إلى «عكاظ» إلى أن موسم الجيمرز مقدم لجميع أفراد المجتمع ذكورا وإناثا، ويحوي العديد من الفعاليات المناسبة للجنسين، كما يتضمن بطولات مجتمعية مفتوحة للتسجيل، كاشفاً تسجيل عدد من اللاعبات في بعض البطولات المجتمعية.وقال البشري إن الحديث عن إقامة الموسم في أماكن مختلفة سابق لأوانه، وأن الهدف الأساسي هو تقديم الألعاب والرياضات الإلكترونية للمجتمع السعودي لأن هذا القطاع واعد وهناك العديد من الفرص في المستقبل القريب بإذن الله ستكون ضمن هذا القطاع.وكان «موسم الجيمرز» الحدث الأكبر للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم انطلق اليوم (الخميس) بالمملكة التي تحتضنه على مدى 8 أسابيع حتى 8 سبتمبر 2022 في مدينة الرياض.وأقام الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، الجهة المنظمة للحدث العالمي، أمس مؤتمراً صحفياً في بوليفارد رياض سيتي، وسط حضور كبير من ممثلي وسائل الإعلام المحلي والإقليمي والدولي، حيث قدّم للحضور والجماهير لمحة حول ما ينتظرهم خلال الأسابيع الثمانية القادمة مُمهداً الطريق لما سيكون لحظة لا تُنسى في تاريخ قطاع الرياضات والألعاب الإلكترونية في المملكة.