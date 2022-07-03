قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 6 أشهر، بعد أن كان مقررا إقامتها في كوت ديفوار صيف العام المقبل.وأوضح رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، في تصريحات رسمية أدلى بها اليوم (الأحد) بعد اجتماع المكتب التنفيذي للكاف، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستُقام في شهري يناير وفبراير من عام 2024، بدلا من إقامتها في شهر يونيو من عام 2023.وأشار موتسيبي إلى أن ذلك القرار يأتي بسبب موسم الأمطار في كوت ديفوار خلال أشهر الصيف، ليستمر بذلك إقامة البطولة في الشتاء للمرة الثانية على التوالي.وكانت بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة أُقيمت في الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، فيما أُجريت منافسات «الكان» في الصيف مرة واحدة عام 2019 بمصر.