كشف تقرير صحفي إسباني أن إدارة برشلونة تشعر بالإهانة من تصرفات الفرنسي عثمان ديمبلي مهاجم الفريق، ومماطلته في تجديد عقده.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن هناك اتجاها جادا داخل إدارة برشلونة لسحب العرض المقدم لديمبلي.

وأضافت الصحيفة: «إدارة برشلونة تريد فعل ذلك من أجل صورة النادي، حيث يشعر المسؤولون بالإهانة من الطريقة التي يبحث بها ديمبلي عن عروض أفضل، ويضع عرض برشلونة في جيبه الخلفي».

وأشارت إلى أن هناك انقسامات كبيرة داخل إدارة برشلونة بشأن القرار النهائي، حيث سيستمر النقاش حتى نهاية ارتباط ديمبلي ببرشلونة بنهاية الشهر الجاري.

يُذكر أن ديمبلي أكد دائما رغبته في البقاء في برشلونة، ولذلك توجد حالة من الأمل في التجديد، على رغم الاهتمام القوي من تشيلسي بضمه، لكن الفرنسي لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن.