أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده مع الدولي السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي بعقد مدته 3 سنوات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي بايرن على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للاعب وهو يرتدي قميص بايرن ميونيخ، معلنًا أن السنغالي انضم للفريق حتى عام 2025.

وكلفت صفقة ماني خزينة بايرن ميونيخ 31 مليون يورو، بالإضافة إلى 8 مليون يورو حوافز بالإضافة للراتب السنوي للاعب.

وانضم ماني إلى صفوف ليفربول موسم 2016 قادمًا من ساوثامبتون وشارك مع الريدز في 269 مباراة وسجل خلالها 120 هدفًا وصنع 48.

وتوج ماني مع ليفربول بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.