عقد الملاكمان أولكسندر أوسيك (أوكراني)، وحامل اللقب السابق أنتوني جوشوا (بريطاني)، مؤتمرا صحفيا قبل «نزال البحر الأحمر»، الذي سيقام في 20 أغسطس 2022، بحضور نائب وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، ومساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، وعدد من وكلاء الوزارة.وأعرب الملاكمان عن جاهزيتهما للنزال التاريخي الذي يعدّ الثاني بعد المواجهة التي جمعت الملاكمين على استاد توتنهام هوتسبير بلندن في سبتمبر 2021، وانتهت بتتويج الأوكراني أوسيك باللقب.وقال الأوكراني أولكسندر أوسيك خلال المؤتمر «سعيدٌ بوجودي في المملكة، ونحن هنا لنمثّل بلدنا، كما أنني مسرورٌ بالتطوّر الرياضي الذي تشهده السعودية، وبالاستقبال الحافل الذي حظيت به أنا وفريقي، أنا لست من محبي الحديث الإعلامي، لكنني أؤكد لكم أن ملاكمتي هي التي ستتكلّم بالنيابة عني، وأنا فخور بتمثيل بلدي أوكرانيا في هذا المحفل العالمي، وأتطلّع لرؤية جميع محبّي الملاكمة يوم 20 أغسطس لحضور نزالٍ تاريخي».من جهته، عبّر البريطاني أنتوني جوشوا عن سعادته بالعودة للمملكة قائلاً «أنا سعيد جدًا بالعودة إلى المملكة، التي استعدت فيها اللقب قبل ثلاثة أعوام، خلال نزال الدرعية التاريخي، كما أنني أسعى جاهداً لاستعادتهِ مرةً أخرى، لكن الفوز والخسارة هما أمران طبيعيان في الرياضة بشكل عام والملاكمة بصورةٍ خاصة، ومن الضروري امتلاك العقلية الصحيحة لتقبُّل الخسارة، والتعلم والمحاولة مجدداً».من جانبه، كشف رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة عبدالله الحربي، عن استراتيجية الاتحاد السعودي للملاكمة، التي تهدف إلى الوصول إلى نصف مليون ممارس للملاكمة بكل أنواعها، سواء الملاكمة بغرض اللياقة، أو برامج الملاكمة في المدارس والجامعات، أو الملاكمة التنافسية، وقال «نهدف إلى تطوير منظومة الملاكمة، وبناء القدرات البشرية التابعة للملاكمة من مدربين وقضاة وحكام حلبة ومنظمين، وتشجيع أكثر من نصف مليون شاب وشابة من المملكة لممارسة لعبة الملاكمة، والوصول إلى نحو 5000 مسجلٍ في منافسات هذه اللعبة».الجدير بالذكر أن المواجهة الأولى بين الثنائي أولكسندر وجوشوا، شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزالٍ أقيم في سبتمبر 2021، على استاد توتنهام هوتسبير بلندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب جوشوا بلقاء العودة من جديد، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل بعد العام 1999. وسيُقام نزال لقب بطولة العالم للوزن الثقيل في 20 أغسطس المقبل، ليكون ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي تحقق خلال «نزال الدرعية التاريخي»، الذي أقيم في حلبة الدرعية في ديسمبر 2019، وكسبه البريطاني جوشوا، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي آندي رويز بمجموع النقاط، بعد انتهاء الجولة الأخيرة.