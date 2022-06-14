اتخذت جهة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية DNCG بعد ظهر اليوم قراراً بإسقاط نادي بوردو إلى الدرجة الثالثة الفرنسية بسبب الوضع المالي للنادي.

بوردو هبط بالفعل إلى الدرجة الثانية Ligue 2 في نهاية موسم الدوري الفرنسي 2022/2021 بعد أن وقع في المركز الأخير حيث ظهر بمستوى كارثي لدرجة بأن الفريق استقبل 91 هدفاً.

سيكون أمام بوردو أسبوع للاستئناف على هذا القرار، وأسبوعان آخران بعد ذلك لعرض موقفهم من خلال جلسة اجتماع أخرى من جهة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية.

وطبقاً للقناة التلفزيونية الفرنسية RMC Sport فإن العجز الذي يعاني منه بوردو قد وصل إلى 40 مليون يورو، ومن المتوقع أن يرفع رئيس النادي جيرارد لوبيز استئنافا على هذا القرار قريباً.

في موسم 2021/2020 كان بوردو مهدداً بالهبوط إلى الدرجة الثانية قبل أن يبقى في الدرجة الأولى بعد أن تم شراء النادي من قبل جيرارد لوبيز، وتشير التقارير إلى أن جيرارد لوبيز كانت لديه خطة في الأسابيع القليلة الماضية تتمثل بجلب موارد مالية بقيمة 10 مليون يورو من شركته الخاصة Jogo Bonito مع نقل مسؤولية نصف الدين، أو مبلغ 26 مليون يورو إلى الشركة أيضاً، وشمل ذلك أيضاً مكاسب مالية تصل إلى 22 مليون يورو من خلال بيع اللاعبين قبل تاريخ 30 يونيو 2022، ومع ذلك فإن جهة الرقابة المالية في فرنسا لم تعتمد على هذه المشاريع المالية للفترة القادمة.

ومن بين الأندية الفرنسية الأخرى التي كانت متواجدة في جلسة الاستماع هذا اليوم نادي ليل الذي اجتاز التدقيقات المالية دون مشكلات، بينما تمت الموافقة على فرق (أميان وكان) أيضاً من دون مشكلات، وكذلك تمت الموافقة على موارد سانت إيتيان المالية والذي من المتوقع أن يقوم بتغيير ملكيته في الفترة القادمة.