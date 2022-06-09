مع الشغف الواسع لكرة القدم على تويتر في المنطقة والعالم، والحماس المتزايد لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، رصدت المنصة أكثر من 53 مليون تغريدة حول كرة القدم والبطولة منذ عام وحتى اليوم، استضافت شركة تويتر فعالية في نادي النصر لكرة القدم (مرسول بارك) في المملكة العربية السعودية لتسليط الضوء على محادثات كرة القدم على المنصة وتوضيح قيمتها للعلامات التجارية والشركات العاملة في مجال الإعلان والتسويق. وهدفت الفعالية بعنوان TwitterIsWhereFootballLives# (تويتر هو مكان محادثات كرة القدم) لتشجيع العلامات التجارية على الاستفادة من المحادثات الكروية المتزايدة والاهتمام الكبير بالحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم الذي سيتابعه ملايين المشجعين حول العالم.

وركز الحدث على الطرق التي يمكن للعلامات التجارية من خلالها التواصل مع اللحظات الثقافية التي يتحدث عنها الناس والتفاعل معهم بالوقت الأنسب وبشكل لحظي.

وكان تويتر قد قام بإجراء استطلاع ميداني بالتعاون مع شركة GWI المختصة لفهم ما يفكر فيه الناس حول كأس العالم بشكل أفضل.

وتحدثت الشركة مع أكثر من 12 ألف شخص في 12 سوقاً بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلص الاستطلاع إلى نتائج عدة، أبرزها أن أكثر من 261 مليون شخص على تويتر يتابع صانع محتوى أو مؤثراً رئيسياً واحداً على الأقل في مجال كرة القدم، الأمر الذي يعكس قيمة محتملة وفرصة للعلامات التجارية التي تتطلع للتفاعل من الجماهير المحبة لكرة القدم.

وكشف الاستطلاع أن الارتباط الثقافي يشكل ما نسبته 23% من قرار الشراء لدى الأشخاص، كما أكّد 78% ممن شملهم البحث من مشجعي كأس العالم على أنهم يستطيعون العثور على محتوى عبر تويتر غير متوفر على أي منصة أخرى، مما يعني أن العلامات التجارية المرتبطة بكرة القدم وكأس العالم ستصل إلى جمهور أكثر تقبلاً.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قسم الإيرادات في تويتر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنطوان كايروني: «تعتبر محادثات كرة القدم هي الأبرز على المنصة الآن، خصوصاً تلك حول بطولة كأس العالم. الحوار الكروي على تويتر هو الأكبر من أي وقت مضى. لقد شهدنا ارتفاعاً بنسبة 74% في المتوسط الشهري للمحادثات المتعلقة بكرة القدم مقارنةً بالأشهر الـ 12 السابقة منذ شهر مارس، وبناءً على ذلك، يتحتم على العلامات التجارية التخطيط المبكر للعب دور محوري في محادثات كأس العالم FIFA والارتباط بها لتحقيق أكبر استفادة من خططها التسويقية».

وتشجّع المنصة العلامات التجارية على استخدام الحلول التي توفرها مثل «Amplify Sponsorship» الذي يربط العلامات التجارية بالمحتوى المتميز، إذ يعتبر 72% من الأشخاص على تويتر المقاطع المرتبطة بالرياضة مميزة وجذابة. ولدى العلامات التجارية فرصة عرض فيديو ترويجي Pre-Roll قبل بدء المحتوى المتميز الذي يوفره أكثر من 200 شريك. كما يمكن للعلامات التجارية من التركيز على محادثات أو مواضيع معينة من خلال «Takeover Ads» وغيره من الحلول.

وأضاف كايروني: «تويتر هو المكان الذي تظهر فيه ملخصات المنافسات أولاً، ليس فقط خلال الفعالية المباشرة ولكن عبر الأيام والأسابيع التي تليها؛ لذا فإن احتمالية جذب اهتمام مشجعي كرة القدم عالية جداً. علاوة على ذلك، وجدنا ارتباطاً قوياً بين اهتمامات وسلوكيات محبي كرة القدم على تويتر، إذ إن احتمالية تفاعلهم مع العلامات التجارية والمواضيع الأخرى مثل السياحة والتكنولوجيا القابلة للارتداء والسيارات والأحذية والهواتف الذكية أعلى بنسبة 78-82%».

يذكر أن المعلق الرياضي السعودي الشهير مشاري القرني قام باستضاف الحدث الذي تضمن تجارب مختلفة للحضور.

كما عقد تويتر جلسة حوارية ناقشت عدداً من الرؤى مع متحدثين من الخطوط الجوية السعودية وشركة مياه بيرين وتطبيق فلاورد الذين تبادلوا تجاربهم في التواصل مع الجماهير حول الرياضة وكرة القدم.