احتل الدوري الإسباني صدارة ترتيب البطولات الأكثر خشونة خلال الموسم المنتهي، حيث شهد أكبر عدد من البطاقات الصفراء على مستوى الدوريات الكبرى الأوروبية، بعد تجاوزها معدلات إشهار البطاقات الصفراء في كل من ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإيطاليا.وخلال موسم 2021-2022 أشهر الحكام في ألفين و26 مناسبة بطاقاتهم في وجوه اللاعبين، الرقم الذي يفوق نظيره في الدوري الإيطالي (1883 بطاقة)، والفرنسي (1598 بطاقة)، والإنجليزي (1345)، والألماني (1078)، مع الأخذ في الاعتبار أن البوندسليغا يتكون من 18 فريقاً وليس 20 مثل باقي الدوريات.وأجرى مركز دراسات وتاريخ وإحصاءات كرة القدم الإسبانية استعراضاً للبطاقات في الموسم الماضي، حيث جاءت الليغا في الصدارة بمتوسط 5.33 بطاقة للمباراة الواحدة، يليها الكالتشو بـ4.96 بطاقة في المباراة، ثم ليغ آ بـ4.21 بطاقة، والبريمييرليغ بمعدل 3.54 بطاقة، والدوري الألماني بـ3.52 بطاقة.ومن حيث الفرق الأكثر عنفاً يأتي فالنسيا في المقدمة بـ136 بطاقة، ثم فينيسيا وروما الإيطاليين بـ119 بطاقة لكل منهما، بعدها ليل الفرنسي وليدز يونايتد الإنجليزي بـ104 بطاقات، وهوفنهايم الألماني بـ75 بطاقة.