بدأ أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو نازاريو رئيس نادي ريال بلد الوليد اليوم الأحد في الوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه في حالة صعود فريقه إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ليقطع طريق سانتياغو على دراجة كهربائية.

وانطلق «الظاهرة» من ملعب (نويبو خوسيه زورييا) الذي شهد المباراة الأخيرة قبل الصعود، وتستمر مسيرته على طول 6 مراحل، طبقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وأكد البرازيلي البالغ من العمر 45 عاماً أنه «لم يتدرب على الإطلاق» وأنه سيلجأ إلى «تاريخه الرياضي» لقطع مسافة 450 كيلومترا، لكنه بدا «متحمساً للغاية».

وصرح: «سيكون طريقاً جميلاً جداً، أعلم أنني سأعاني جسدياً لكنها ستكون تجربة لا تُنسى»، تماماً مثل تجربة صعود ناديه لدوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر الدولي البرازيلي السابق وأيضاً اللاعب التاريخي في كل من ريال مدريد وبرشلونة وإنتر ميلان أنه قطع هذا الوعد بعد الهبوط إلى القسم الثاني في البطولة، مؤكداً أنه عقب هذا التعثر انتفض الفريق وبذل الكثير من الجهد لضمان العودة إلى دوري الأضواء.

وصرح: «عندما هبطنا، كنت أعلم أنه يتعين علينا القيام بالكثير من العمل للعودة إلى الدرجة الأولى. لقد قطعت وعداً، لقد قمنا بعمل جيد جداً، لا سيما في بداية العام، مع كل التغييرات التي أجريناها، وكل الفلسفة التي غيرناها».

وأضاف أن الفريق قدم «كرة قدم رائعة» و«استحق الصعود»، ليفي هو بوعده وينتهز الفرصة لتلبية «أمنية قديمة»: التعرف على سانتياغو دي كومبوستيلا جيداً.

وسيفي رونالدو بوعده رفقة شريكته سيلينا لوكس، إضافة إلى مرشد وأخصائي علاج طبيعي وميكانيكي وشخص آخر يقوم على مساعدتهم، وستستمر المسيرة على مدار 6 أيام حتى الوصول إلى كاتدرائية سانتياغو دي كومبوستيلا.

واشترى رونالدو، الفائز بكأس العالم مرتين والمهاجم السابق لريال مدريد وبرشلونة، حصة 51٪ في نادي ريال بلد الوليد عام 2018 عندما كان الفريق لا يزال في الدرجة الأولى.