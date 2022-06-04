سخر نجم البرازيل نيمار من احتفال الأرجنتين على ملعب «ويمبلي» بكأس «فيناليسما» الذي يجمع بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، في أول نسخة للبطولة منذ عام 1993.

واحتفل ليونيل ميسي وزملاؤه بفوزهم على إيطاليا بأغنية موجهة مباشرة إلى غريمهم القاري البرازيل.

وسحق منتخب ألبيسيليستي إيطاليا 3-0 (الأربعاء)، ليفوز بكأس أبطال الكونميبول والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي مسابقة بين الفائزين بكأس كوبا أمريكا وأوروبا التي أعيد تقديمها هذا العام بعد نسختين سابقتين.

لكن زميل ميسي في فريق باريس سان جيرمان وصديقه يعتقد أن احتفالاتهم كانت سابقة لأوانها بعض الشيء بالنظر إلى أن الجائزة الكبرى تأتي في وقت لاحق من هذا العام في قطر.

بعد المواجهة في ويمبلي، غمر المنتخب الأرجنتيني وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركات وصور احتفالية مع الكأس.

وكان نيكولاس أوتاميندي أحد اللاعبين الذين جعلوا صوتهم مسموعاً، حيث كشف عن أغنية غرفة الملابس الجديدة للألبيسيليستي التي تستهدف منافسيهم.

رداً على ذلك، كان لدى نيمار رأيه الشائك ليشاركه، فأجاب: «هل فزتم بكأس العالم؟» على الرغم من التنافس التاريخي بين المنتخبين، يتمتع نيمار في الواقع بعلاقة دافئة مع الأرجنتين. فصداقته مع ميسي وزميله في باريس سان جيرمان لياندرو باريديس معروفة جيداً، وبعد هزيمة كأس كوبا في يوليو، شوهد المهاجم يتحدث بحرية مع الرجلين في ماراكانا.

وقرر الفيفا إقامة مباراة البرازيل والأرجنتين يوم 22 سبتمبر القادم في البرازيل بعد أن تم تعليق المباراة في 5 سبتمبر 2021 في سان بابلو بعد خمس دقائق من انطلاقها بسبب اقتحام السلطات الصحية البرازيلية الملعب بسبب اعتراضهم على مشاركة أربعة لاعبين من الأرجنتين لعدم امتثالهم للوائح في البرازيل بسبب وباء فايروس كورونا.

وتأهل منتخبا البرازيل والأرجنتين بالفعل إلى كأس العالم 2022، إذ حجزت البرازيل متصدر ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية والأرجنتين حامل لقب كوبا أمريكا مقعديهما في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وجود الأرجنتين في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات السعودية وبولندا والمكسيك، في حين وقعت البرازيل في المجموعة السابعة بجوار منتخبات الكاميرون وصربيا وسويسرا.