كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع مهاجم المنتخب كيليان مبابي قبل أن يختار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بدلاً من الانتقال إلى ريال مدريد، لينصحه «ببساطة» بالبقاء في فرنسا، مؤكداً أن دور الرئيس هو «الدفاع» عن بلاده.

وذكر ماكرون في مقابلة نشرتها الصحافة الفرنسية ونقلتها وكالة الأنباء الإسبانية «تحدثت مع كيليان مبابي ببساطة لأنصحه بالبقاء في فرنسا. طلبت منه هذا بشكل غير رسمي وودي. دور الرئيس هو الدفاع عن بلاده».

وأضاف ماكرون، الذي يعد مشجعاً لفريق أولمبيك مارسيليا، أنه «لم يتدخل» في أي صفقة وأنه مشجع مثل أي مشجع آخر يحب مشاهدة كرة قدم جميلة وتشجيع فريق معين.

وكان مبابي (23 عاماً) قرر تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لثلاثة مواسم تنتهي في 2025 لتفشل صفقة انتقاله لريال مدريد للمرة الثالثة.