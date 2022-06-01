صدر حكم على كورت زوما، لاعب فريق ويستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، بـ 180 ساعة من الخدمة المجتمعية، كما تم منعه من الاحتفاظ بالقطط لمدة خمسة أعوام، وذلك بعدما ركل وصفع قط في مقطع فيديو عبر «سناب شات».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 27 عاما، لم يظهر عليه أي مشاعر خلال تلقيه العقوبة في محكمة تامز الابتدائية في لندن اليوم الأربعاء.

وتلقى زوما إدانات دولية بعد انتشار الفيديو المصور له وهو يضرب الحيوان الأليف في المطبخ، قبل أن يلقي عليه الحذاء ويصفعه قائلا: «أقسم بأنني سأقتله».

ووصفت القاضية سوزان هولدهام الأمر بأنه مشين ويستحق الشجب والإدانة.

واعترف زوما بأنه مذنب في اتهامين بشأن التسبب بلا مبرر في إيذاء قط، وذلك بعدما وجه اللوم للقط في تلف أحد الكراسي.

وقالت هولدهام: «القطة كانت تنتظر منك الاهتمام باحتياجاتها».

وأضافت: «في ذلك التاريخ في فبراير لم توفر تلك الاحتياجات، بل إنك تسببت في معاناة غير مبررة بغرض التسلية».