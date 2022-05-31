أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) فتح الباب أمام جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أجل إبداء الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023.

وفي أعقاب اعتذار الصين عن استضافة كأس آسيا 2023، منحت الجمعية العمومية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -خلال اجتماعها الـ32- الصلاحية للإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوضع الشروط والمتطلبات من أجل تقديم ملفات الترشيح، وذلك بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة.

وفي أعقاب اختتام عملية تقديم الملفات، ستقدم الإدارة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقريرا حول توصياتها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد، وذلك ليتم اختيار المضيف الجديد لكأس آسيا 2023.

وسيكون الموعد النهائي من أجل تقديم طلب الرغبة في استضافة كأس آسيا 2023، بتاريخ 30 يونيو 2022.