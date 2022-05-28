أكد تشيلسي اليوم (السبت) توصله لاتفاق نهائي من أجل بيع النادي لتحالف تود بولي /كليرليك، وأنه ينتظر إتمام الصفقة بحلول الاثنين القادم.

وأصدر النادي بياناً كشف فيه توصله لاتفاق نهائي مع رجل الأعمال الأمريكي بولي، ضمن التحالف مع شركة (كليرليك كابيتال)، وسيعلن انتقال ملكيته، التي لا تزال حتى الآن مع رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش، مقابل رقم قياسي هو 4.25 مليار جنيه استرليني، بحسب وكالة الأنباء الإسبانية.

وأوضح النادي الإنجليزي: «يؤكد تشيلسي اتفاق بيع النادي إلى تحالف تود بولي/كليرليك كابيتال، وينتظر إتمام الصفقة الاثنين»، وذلك عبر موقعه الإلكتروني.

وأضاف الـ «بلوز» أنه سيتم تخصيص 2.5 مليار إسترليني من إجمالي الاستثمار لصالح شراء أسهم النادي، وأن العائدات ستودع بحساب بريطاني مجمد بنية التبرع بها بالكامل للأعمال الخيرية مثلما أكد أبراموفيتش بعد إدراجه ضمن قائمة الشخصيات الروسية التي فرضت عليها عقوبات بسبب صلاته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.