كشفت صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية اليوم (السبت) أن المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي قرر تمديد تعاقده مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأول الفرنسي لكرة القدم.

وأكدت «ليكيب» أن مبابي لم يوقع بعد على العقد الجديد مع سان جيرمان، ويتوقع أن يستمر الارتباط بين الطرفين حتى 2025، وبراتب قياسي قد يناهز السبعين مليون يورو في السنة، بجانب مغريات كثيرة جدا غير مسبوقة في تاريخ الكرة قدمتها إدارة النادي المملوك قطريا. وكان اللاعب البالغ عمره 23 عاما، الذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة وقاد فرنسا للفوز بكأس العالم 2018، مرشحا للرحيل في انتقال مجاني بعد نهاية الموسم الحالي.

وتعاقد سان جيرمان مع مبابي من موناكو في 2017 في صفقة تكهنت وسائل الإعلام بأن قيمتها نحو 180 مليون يورو، ليصبح ثاني أغلى لاعب في تاريخ اللعبة بعد نيمار الذي انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

وتقدم ريال بعرض لضم مبابي العام الماضي لكن جاء الرفض من سان جيرمان الذي بدا أنه سيفقد اللاعب في نهاية الموسم دون استفادة. وذكرت تقارير العام الماضي أن ريال عرض على سان جيرمان نحو 200 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي. ولم يرغب سان جيرمان في بيع اللاعب على أمل الفوز بدوري الأبطال، لكن العملاق الفرنسي ودع المسابقة القارية من دور الستة عشر أمام ريال بعد انهيار مفاجئ في الشوط الثاني من مباراة الإياب.

ودعم سان جيرمان صفوفه العام الماضي وضم ليونيل ميسي من برشلونة، لكن باستثناء الفوز بالدوري المحلي لم يحرز أي لقب آخر. ورغم ذلك، فقد خطف مبابي الأضواء بشكل فردي وسجل 36 هدفا ومرر 26 كرة حاسمة مع سان جيرمان في كل المسابقات خلال الموسم.