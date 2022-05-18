تحول غياب الدولي السنغالي إدريسا غاي عن مباراة فريقه باريس سان جيرمان التي كسبها بنتيجة 4-0 على مونبلييه (السبت) الماضي، إلى قضية رأي عام دولية، بعد أن رفض اللاعب المشاركة بقميص حمل الرقم 27 بألوان قوس قزح، خلال عطلة نهاية الأسبوع دعماً لمجتمع «الشواذ»، قبل "اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية".وارتدى اللاعبون في الدوري الفرنسي قمصان قوس قزح خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن غاي غاب عن المباراة «لأسباب شخصية» وليس للإصابة.وغاب غاي (32 عاما)، عن مباراة العام الماضي في يوم مخصص لدعم مجتمع «الشواذ». وواجه السنغالي، حملات انتقاد وتضامن إثر قراره.وطالب "الاتحاد الفرنسي للمثليين"، بمعاقبة غاي، ملمحا إلى أن النادي منح الضوء الأخضر للاعب لاتخاذ الموقف.وقالت صحيفة ديلي ميل، إن غاي منتظم في توجيه رسائل دينية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، وإن الشذوذ الجنسي غير قانوني في موطنه السنغال، ويمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.من جانبه قدم رئيس السنغال ماكي سال الدعم الكامل لمواطنه إدريسا غاي. وكتب على تويتر «أنا أدعم إدريسا غاي. يجب احترام معتقداته الدينية».وأرسل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إلى غاي لاستيضاح سبب غيابه.ونشر شيخو كوياتي لاعب كريستال بالاس وإسماعيل سار من واتفورد على وسائل التواصل الاجتماعي دعما لموقف زميلهما في منتخب السنغال.وللموسم الثاني على التوالي، تمت دعوة الأندية في فرنسا للاحتفال في 17 مايو بـ"اليوم الدولي لمناهضة رهاب المثلية، والخوف من المثليين والمتحولين جنسياً" من خلال ارتداء أرقام بتصميم قوس قزح على ظهور قمصانهم.وغاب غاي، الذي وصل إلى باريس سان جيرمان مقابل 30 مليون جنيه إسترليني في يوليو 2019، عن مباراة العام الماضي في يوم مخصص لزيادة الوعي ضد التمييز، مشيرا إلى التهاب المعدة والأمعاء، وفقا لصحيفة لو باريزيان، التي أبلغت لأول مرة عن سبب غيابه.وقالت وكالة الأنباء الفرنسية (الأربعاء) إنها اطلعت على رسالة من مجلس الأخلاقيات في الاتحاد لكرة القدم تدعو غاي لتوضيح سبب غيابه عن مباراة (السبت).وتدعو الرسالة، بحسب وكالة فرانس برس، إلى «إصدار اعتذار علني» أو القول إن الشائعات التي رفض عرضها «لا أساس لها من الصحة».وبحسب ما ورد تضيف الرسالة أنه إذا رفض اللعب، فسيكون «إقرارا بالسلوك التمييزي».من جهته قال أسطورة كرة القدم الفرنسية باتريك فييرا «رفض غاي ارتداء قميص معين؟ هل أدلى هو أو باريس سان جيرمان بموقفهما عبر بيان؟ هناك ضجة كبيرة تصدر من فرنسا وكنت أقرأ الأخبار لكني لا أرى أي بيان من باريس سان جيرمان أو أي نوع من التصريحات من اللاعب. يفترض الناس ذلك قبل أن نتوصل إلى استنتاجات، علينا أن نتأكد مما نتحدث عنه قبل أن نخلق شيئا سلبيا حقا».وقد حظي موقف غاي بتأييد سياسيين بارزين في موطنه السنغال.وقال باريس سان جيرمان (الأربعاء) إنه «فخور للغاية بارتداء هذا القميص».وتصدر وسم «WeAreAllIdrissa» الترند العالمي، لدعم اللاعب إدريسا غاي، ولقي انتشارا واسعا على منصة تويتر.