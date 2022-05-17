أبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي اهتمامه بضم الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي من صفوف باريس سان جيرمان، لكنه اعترف بأن فريقه لا يستطيع منافسة ريال مدريد الإسباني في الحصول على توقيع اللاعب.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان الشهر المقبل، وأكد اللاعب الشاب الأسبوع الماضي أنه اقترب من حسم مستقبله.

ويعد ريال مدريد مرشحا بقوة لضم مبابي وسط حديث عن اهتمام العديد من الأندية الأخرى بمهاجم الديوك، ومن بينها ليفربول.

وأكد كلوب أن ليفربول لن يسعى لضم مبابي «23 عاما» خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح المدرب الألماني اليوم الثلاثاء «بالتأكيد مهتمون بكيليان، لسنا عميانا».

وأضاف «ليس لدي ما أقوله بشأن التواصل بين كيليان وليفربول، الأمور كلها على ما يرام».

وأوضح «إنه يثير إعجابنا، إذا لم تعجب به فعليك أن تسأل نفسك، لكن لا يمكننا أن نكون جزءا من هذه المعركة، لابد وأن هناك أندية أخرى، إنه لايزال لاعب رائع».