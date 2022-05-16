سافرت رافائيلا بيمنتا، ممثل بول بوجبا إلى مدينة تورينو الإيطالية لمناقشة إمكانية إعادة لم الشمل مع فريقه السابق يوفنتوس في الصيف، مع انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.واستلمت المحامية بيمنتا، وكالة وسيط اللاعبين الشهير مينو رايولا، بعد وفاته الشهر الماضي.وارتبط بوغبا بالعودة إلى يوفنتوس منذ اقتراب نهاية عقده مع الشياطين الحمر. ومن المقرر أن يصبح الفرنسي لاعبا حراً في نهاية الموسم الحالي.رافائيلا بيمنتا ستلتقي مع مسؤولي فريق «السيدة العجوز» بشأن هذه الخطوة، بعد أن ساعدت في إنهاء انتقال إيرلينج هالاند بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي من بوروسيا دورتموند..ومن المتوقع أن يغادر بوجبا (29 عاما) أولد ترافورد عندما ينتهي عقده في الصيف ويُعتقد أن مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ريال مدريد وباريس سان جيرمان، مهتمة بالحصول على خدماته.ويحرص يوفنتوس على عودة بوجبا، وسيعقد اجتماعًا مع ممثل الفرنسي، رافائيلا بيمنتا، لمناقشة الانتقال المجاني، وفقًا لما أوردته صحيفة التلغراف.وذكرت الصحيفة أيضًا أن بوجبا قد ينتظر حتى التحدث مع المدرب القادم إريك تن هاغ قبل أن يقرر خطوته المهنية التالية.بوجبا الذي يحظى باهتمام كبير في تورينو، عانى موسمًا كئيبًا وتعرض لصيحات الاستهجان والاستهزاء من قبل جماهير الشياطين الحمر. وكان قد أمضى 4 سنوات في يوفنتوس قبل أن يعود إلى يونايتد مقابل رسم قياسي آنذاك بلغ 89.3 مليون جنيه إسترليني.