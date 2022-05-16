ألغى ميلووكي باكس، حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، تجمعاً جماهيرياً لمشاهدة المباراة السابعة الحاسمة من نصف نهائي المنطقة الشرقية ضد بوسطن سلتيكس في الباحة الخارجية لملعبه «فيسيرف فوروم»، بعد إصابة 21 شخصاً في إطلاق نار خارج الملعب.ووصف النادي في بيان حادثة إطلاق النار بـ«المروعة»، مضيفاً إدانته «لهذا العنف المدمّر».وأشارت صحيفة «ذي ميلووكي جورنال سينتينيل» نقلاً عن مصادر الشرطة إلى أنه لا إصابات خطيرة في صفوف المصابين.وتابع النادي في بيانه «من أجل السماح للمشرفين على تطبيق القانون بتخصيص الموارد اللازمة للتحقيق المستمر في الأحداث، قررنا إلغاء التجمع المزمع عقده في الساحة» لمشاهدة المباراة التي ستقام في بوسطن.وأضاف «كان هناك نحو 11 ألف شخص في الباحة الخارجية يوم الجمعة، لحضور المباراة السادسة، وجاء إطلاق النار الأول بالقرب من المنطقة المزدحمة بعد وقت قصير من خسارة باكس على أرضه المباراة السادسة».وقالت الشرطة، إن من بين المصابين رجلين يبلغان من العمر 26 و29 وفتاة تبلغ 16 عاماً. وأظهر مقطع فيديو مروّع أشخاصاً خائفين يتدفقون من المنطقة المزدحمة بعد نحو ساعتين، أصيب 17 شخصاً آخرون في إطلاق نار آخر على بعد شوارع قليلة تراوح أعمارهم بين 15 و47 عاماً.