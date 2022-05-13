توّج مع فريقه الأبيض ريال مدريد بلقب (الليغا)، وقاده لنهائي دوري الأبطال، بتقديمه موسماً رائعاً مع (الميرنغي) بأهدافه الحاسمة في الدقائق الأخيرة، وتحقيقه لأرقام قياسية جعلت منه الأبرز في الوقت الحالي. إنه الدولي الفرنسي كريم بنزيما (صاحب الـ34 عاماً).. سجل 43 هدفاً في 43 مباراة و14 تمريرة حاسمة في مسيرته مع النادي الملكي هذا الموسم.ويبدو أنه ومن خلال الصراع المشتعل على الكرة الذهبية لعام 2022 هو الفائز بها..عاش النجم الفرنسي كريم بنزيما في ظل نجوم ريال مدريد كثيراً، حتى شارف على نهاية مسيرته في الملاعب، ليفجر طاقاته ويعبّر عن نفسه بالشكل الأمثل.كريم لم يكن منافساً مباشراً على جائزة (بالون دور) في عصر التنافس الأسطوري بين زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي.خلو فريق ريال مدريد الحالي من النجوم الكبار على غير العادة، منح الفرصة لبنزيما ليتولى القيادة فعلياً داخل الملعب وفي غرف خلع الملابس، ليصبح النجم الأول للفريق الذي يُبنى عليه اللعب، وتُعقد عليه الآمال.في الوقت الحالي، يطرح اسمه بقوة في ترشيحات جائزة (بالون دور) 2022 لأفضل لاعب في العالم، بعد الموسم الاستثنائي الذي يقدمه مع ريال مدريد.الفوز بلقب الدوري الإسباني، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا، إسهامات قوية تجعل بنزيما مرشحاً فوق العادة لنيل الجائزة الذهبية للمرة الأولى في مسيرته، وقبل أعوام قليلة من تعليق الحذاء.سجل كريم بنزيما في الدوري الإسباني هذا الموسم 26 هدفاً حتى الآن في 30 مباراة وصنع 11، ليتصدر السباق نحو لقب الهداف.لقب هداف دوري أبطال أوروبا أيضاً بات محسوماً للنجم الفرنسي بعد تصدره القائمة برصيد 15 هدفاً، ولم يعد له منافس في البطولة سوى المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي الذي سجل 8 أهداف فقط، قبل صدام الثنائي في النهائي المرتقب يوم 28 مايو الجاري.يرى راميرو ألدوناتي الصحفي بجريدة (ماركا) الإسبانية، أن كريم بنزيما هو ريال مدريد خلال الموسم الجاري بسبب إسهاماته الرائعة مع الفريق.وفي حديث لموقع (سكاي نيوز عربية) قال ألدوناتي: «كما نرى في إسبانيا، كريم بنزيما يلعب في مستوى آخر بعيداً عن كل اللاعبين الآخرين في الدوري». وأضاف: ما يفعله بنزيما هذا الموسم يجعله خارج التصنيف والمقارنات مع اللاعبين الآخرين. وأكد أن كريم يفوز بمفرده لريال مدريد بمباريات حاسمة، ليس فقط في الدوري الإسباني، وإنما أيضاً في بطولة دوري أبطال أوروبا. وينتظر كريم بنزيما تتويج مجهوداته هذا الموسم بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا المقرر إقامته في فرنسا 28 مايو الجاري، أملاً في قطع خطوة عملاقة نحو الكرة الذهبية الأولى في مسيرته.يقول بن زيما «أجريت لي عملية جراحية مرة واحدة، ثم اضطررت إلى الانتظار شهرين وأردت اللعب، وجرحت نفسي مرة أخرى، والآن لا يمكنني التوقف عن اللعب لإجراء جراحة أخرى». ووقعت الإصابة عقب احتكاك مع مدافع بيتيس مارك بارترا، مما أدى إلى إصابة بنزيما بكسر في أصبعه. وقتها قيل له إن الجراحة ستبعده عن المباريات لمدة شهرين. وبدلاً من أن يترك فريقه دون مهاجم، اختار بنزيما الانتظار إلى نهاية الموسم لإجراء العملية الجراحية.على الرغم من نجاح الجراحة، سارع اللاعب إلى إعادة تأهيله ليكون متاحاً في بداية الموسم المقبل، عند عودته. تلقت يد بنزيما ضربة أخرى وقد ارتدى ضمادة منذ ذلك الحين بسبب عدم قدرته على إعطاء وقت كافٍ بعد العملية للشفاء.